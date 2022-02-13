中國人民銀行近日發佈2021年第4季中國貨幣政策執行報告，指出2021年大陸CPI全年均值0.9％，未來CPI運行中樞較上年溫和抬升，但仍會在合理區間運行，通膨壓力總體可控。同時PPI年漲幅在階段性沖高後回落。未來全球經濟供需缺口有望趨於彌合，加上高基期效應逐步顯現，預計2022年大陸PPI年增率漲幅將延續回落態勢。總體來看，人行實施正常貨幣政策，有利於物價走勢中長期保持穩定。

根據中新經緯引述該報告指出，當前大陸經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，外部環境更趨複雜嚴峻和不確定。而疫情、通膨和發達經濟體貨幣政策調整仍是全球經濟的三大不確定性。

而Omicron讓世界經濟復甦前景出現波折，近期國際貨幣基金組織、世界銀行都下調2022年全球經濟增速預測，美聯準會表示將加息、縮表，市場預期其貨幣政策收緊步伐將加快，全球跨境資本流動和金融市場調整的風險上升。

該報告指出，大陸國內經濟面臨下行壓力，疫情反復仍對消費需求形成抑制，部分領域投資尚在探底，經濟潛在增速下行、人口增長放緩、低碳轉型等中長期挑戰也不容忽視。