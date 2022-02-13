原物料、船運價格大漲，加上日夜溫差大、禽流感肆虐等，蛋雞產蛋率下降，造成北部缺蛋，據農委會預估，雞蛋每日缺量上看200萬顆。「最強菜農」林佳新表示，蛋雞、肉雞一直染疫，加上政府朝令夕改，過多的行政手段干預自由市場，到最後也只能到處開補助說明會，根本問題還是沒解決。
為紓緩缺蛋現象，農委會主委陳吉仲日前到嘉義縣與蛋農座談宣布，市場每台斤雞蛋盤價上升2元，並再給予蛋農每台斤3元的生產獎勵，透過2＋3的市場機制及獎勵措施，可讓蛋農有誘因增產，又不會造成消費者負擔，3元的生產獎勵措施預定實施到2月底，今日則受邀赴雲林出席雞蛋座談會。
林佳新表示，政府不加快速度因應，反而天真的以為凍漲蛋價能平息民怨，到頭來飼養成本越來越高，中雞取得不易，農民只會更加不想飼養，雞蛋只會越來越不足，這把火已經從彰化延燒到雲林，局部擴散到嘉義了，疫情往南擴散的局勢也已經可預見。
林佳新指出，孩童已開學，雞蛋的需求越來越大，昨天政府說了只要飼料價格再漲就不再凍漲蛋價，並回歸市場機制，政府這樣朝令夕改，毫無應對能力，根本問題還是沒解決，種雞的來源與染疫問題也沒有得到根本處理。
林佳新表示，面對飼料價格的暴漲卻要求業者不能反映在蛋價上，過多的行政手段干預自由市場，最終只剩到處開「補助說明會」的老招，以及期待天公作美讓禽流感自動消失，中雞會馬上出現迅速讓產業恢復生機。
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