知名主持人徐乃麟在演藝界駐足多年，其中更是在綜藝節目《天才衝衝衝》與搭檔曾國城一同闖出好成績，然而近年卻因在節目中遊戲輸掉而直接飆罵來賓，遭網友封「輸不起」，負評隨之如排山倒海而來，前不久更自曝自己曾為了現任老婆和一位好友斷交了37年，引起網友熱議。

兩人已結緣30多年 (圖/翻攝自徐乃麟臉書)

徐乃麟曾開直播與粉絲分享他與妻子汪家璉的相識過程，兩人至今已相識約快40年，而說起兩人的認識過程，徐乃麟坦言「當時他有個在華航擔任空少的朋友看上汪家璉，想約她出門吃飯，但又怕獨自一人很尷尬，於是找上我前往助陣。」不料徐乃麟竟對好友想追的女孩一見鍾情，於是在某次又見面吃飯時，剛好好友臨時被叫回去公司值班，他就把握機會直問那位女孩要不要去看他的演唱會，兩人的姻緣也因此促成。

徐乃麟開直播與粉絲分享情感經歷 (圖/翻攝自徐乃麟臉書)

後徐乃麟更自曝，他和老婆開始交往後，那位空少朋友就再也沒有約他們見面了，一直到現在事過多年依舊沒有聯絡。這讓他也開玩笑呼籲粉絲說，「如果以後要找朋友助陣把妹，千萬不要找條件比自己好的！」

徐乃麟也是愛家心切的男人，從事演藝工作多年對於家庭的照顧從不落下，妻小定居於溫哥華時，他便開始了他的飛機通勤，事業家庭全都顧，從不因工作忙而放棄任何陪伴家人的機會，雖然在節目上總給人脾氣大的印象，但私下的他卻是個愛家的優質丈夫與父親。