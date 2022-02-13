據中國人民銀行發佈數據顯示，今年1月大陸人民幣貸款增加3.98兆元，成為單月統計高點、較上年同期增加3944億元。而統計截至1月底的本外幣貸款餘額為202.59兆元、年增率11.2％。其中人民幣貸款餘額為196.65兆元、年增率11.5％。
根據《人民日報》引述該數據，分部門來看，大陸1月住戶貸款增加8430億元，其中短期貸款增加1006億元、中長期貸款增加7424億元；企（事）業單位貸款增加3.36兆元。其中短期貸款增加1.01兆元、中長期貸款增加2.1兆元、票據融資增加1788億元；非銀行業金融機構貸款減少1417億元。
在存款方面，1月人民幣存款增加3.83兆元、年增2627億元。其中住戶存款增加5.41兆元，非金融企業存款減少1.4兆元，財政性存款增加5849億元，非銀行業金融機構存款減少1836億元。
據初步統計，今年1月大陸社會融資規模增量為6.17兆元，比上年同期多9842億元。
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