台獨大老辜寬敏今天接受前總統陳水扁專訪，談及50年前與故總統蔣經國共商國是的經過，辜寬敏透露，當時他建議開放黨禁，兩人還為了「保護台灣優先，還是反攻大陸優先」吵了起來，談完後蔣經國對他表示感謝，讓他覺得那次的見面是有效果的。

陳水扁今天在《有夢上水》節目中專訪高齡九十七歲的台獨大老辜寬敏，辜寬敏提到50年前與故總統蔣經國對談，要求開放黨禁的歷史。

辜寬敏表示，他的個性是只要認為應該做的事情，無論是否會有生命危險，該做就會去做。蔣經國擔任行政院副院長時，支持台獨居住在海外的他寫信給蔣，強調「保護台灣的安全，你有責任」。

之後，蔣經國派人表示要找辜寬敏談談，第一次派人時，遭他拒絕，辜寬敏表示，當時他以為應該不會再來了，不料蔣又第二次派人來邀，這次他改變想法，回應「如果政府出公文邀請，我就回來」，不久就收到正式邀請的函文。

1972年2月22日辜寬敏回到台灣，3月2日與蔣經國碰面，辜寬敏回憶，當時兩人在一個小房間談話，蔣經國表示邀他回台是想聽辜的意見，當時他提出幾點：

首先是，台灣被聯合國趕出來，他認為，台灣的安全最要緊，但當時台灣內部本省與外省對立差別嚴重，這對台灣是很大問題，籍貫對台灣社會政治是很大阻礙，本省與外省對立，無法保護台灣安全，因此他建議把籍貫拿掉，以出生地代替。

二是當時在金門馬祖很多人拿紅旗，這是因為人民沒有選擇，只好拿紅旗，他主張台灣人民應該有選擇權力，只有讓在野黨成立，人民才有選擇。

三是直言保護台灣最重要，「反攻大陸是痴人說夢」，辜寬敏回憶，當時提到這點時，兩人爭吵的聲音愈來愈大，他告訴蔣經國，「你邀我來是要聽我的話」，當時隔壁房間是蔣彥士，聽到兩人聲音探頭來看，辜寬敏問蔣彥士「你說當前最重要是反攻大陸還保衛台灣？」蔣彥士回應「保衛台灣」，蔣臉色很難看。

辜寬敏表示，兩人談完後，蔣經國表示感謝他提供意見，跟他點點頭，蔣走出房間到外面的大客廳，回頭看到辜寬敏仍站在房間，又跟他點點頭，當時蔣的隨扈都聚集過來，蔣又再次回頭跟他再點個頭，讓他覺得這趟見面是有效果的。

陳水扁則補充當時的時空環境表示，辜當時支持台獨，且是台獨刊物台灣青年的金主，是涉及唯一死刑的叛亂通緝犯，以這種身份回台需要非常大的勇氣。兩人見面的當年，蔣經國就接下行政院長，前一年台灣退出聯合國，再前一年，亦即1970年，蔣去紐約被暗殺未成，辜寬敏與蔣經國共商國事，比李登統開國是會議早了18年。