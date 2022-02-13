26歲陳怡叡（Yuri）是樂天桃猿棒球隊啦啦隊「Rakuten Girls」的成員，陳怡叡以天使臉孔、魔鬼身材和活潑個性，獲封為「地表最正啦啦隊女孩」，同時，陳怡叡轉戰螢光幕演出多部作品，也都有亮眼表現，而親民的陳怡叡也不吝嗇放送福利，她昨（12日）則豪曬上身穿白色內衣辣照，洩深邃事業線全都露，畫面讓網狂噴鼻血。

陳怡叡在2021年8月推出短文寫真書《與你YURI：陳怡叡的南島寫真》，當時因疫情關係無法舉辦簽書會，而活動則延到昨天舉行，陳怡叡為宣傳寫真書，她更大方曬辣照，只見陳怡叡上半身只穿一件純白內衣、下身穿牛仔褲，讓白嫩美肌、深邃事業線、小蠻腰全都露，加上陳怡叡手摸秀髮，擺出綁馬尾的撩人姿勢，畫面性感又惹火。

陳怡叡一直以來都以清新形象示人，這回她罕見解放性感，也吸引網友留言狂讚：「超美的女神」、「美嘎」、「叡叡好漂亮」、「很夭壽的美...鼻血狂噴」、「香爆欸這個」、「胸剛剛好最好！完美的身材」、「好美好性感」。

其實，陳怡叡除了在啦啦隊表現亮眼外，她在2017年起也積極參與廣告、戲劇和綜藝節目的演出，陸續在參與電影《練愛iNG》、《哈囉少女》、《刻在你心底的名字》，以及戲劇《因為我喜歡你》、《逆局》等演出，同時，陳怡叡也在《綜藝大熱門》、《綜藝玩很大》等節目亮相，表現受到觀眾喜愛，是新生代的女神代表。