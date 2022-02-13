平溪天燈節首場活動昨晚落幕，第2場將於15日元宵節在十分廣場登場，新北市交通局表示，活動場域周邊道路市道106線及台2丙線實施汽機車全面交通管制，並提供木柵線、石碇線、瑞芳線、基隆線、雙溪線等5線接駁專車，歡迎民眾踴躍搭乘。

交通局表示，民眾可選擇於木柵動物園、石碇交流道、瑞芳火車站、基隆火車站或雙溪火車站搭乘接駁專車前往活動會場，各路線接駁專車除可投幣外，也可使用電子票證刷卡，方便民眾搭車。接駁專車資訊如下：

1.木柵線：木柵動物園至十分南山橋，中途停靠石碇交流道、姑娘廟、天燈派出所及平溪國中。去程收費木柵50元，石碇及姑娘廟30元，平溪區內15元，回程免收費。去程9時到16時，每5分鐘1班，16時到19時，每5分鐘2班；回程9時50分到19時立即折返，19時到23時，滿載即發車。

2.石碇線：石碇交流道至十分南山橋，中途停靠姑娘廟、天燈派出所及平溪國中。去程收費石碇及姑娘廟30元，平溪區內15元，回程免收費。去程9時到19時，每10分鐘1班；回程併入木柵線接駁民眾下山。

3.瑞芳線：瑞芳火車站至十分基平橋，沿途不停靠其餘站點。去程收費30元，回程免收費。去程9時到19時，每5分鐘1班；回程9時40分 到18時立即折返，18時到23時，滿載即發車。

4.基隆線：基隆火車站至十分基平橋，沿途停靠東興廟。去程收費30元，回程免收費。去程9時到19時，每20分鐘1班；回程9時40分 到18時立即折返，18時到23時，滿載即發車。

5.雙溪線：雙溪火車站至十分基平橋，沿途不停靠其餘站點。去程及回程皆免收費。去程12時到20時，每30分鐘1班；回程12時30分到20時30分，每30分鐘1班。

交通局表示，民眾也可選擇搭乘臺鐵平溪支線前往活動會場，活動當日臺鐵平溪支線列車時刻與平時不同，請民眾至臺灣鐵路管理局網站（http://www.railway.gov.tw）查詢或參考車站現場公告。