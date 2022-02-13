劉泰英稱2024「侯柯配」最可能勝選 侯友宜回應了

國民黨前黨管會主委劉泰英去年接受媒體訪問時表示，2024只有「侯柯配」才可能剩選。隨著選戰議題越來越熱，新北市長侯友宜今（13）日被問到此事時表示，謝謝大家關心，並強調自己現在是新北市長，要把握當下努力、好好做事，這是他的本份。

2022年底九合一大選，各政黨展開布局，傳出新北市副發言人戴湘儀、呂家愷將於14日辭職、15日宣布參選新北市議員。侯友宜表示，一直都鼓勵優秀、肯做事，願意為新北付出的年輕朋友，多一點奉獻的熱忱，來為新北這塊土地做最大的努力，所以自己都是用鼓勵的性質，為他們加油打氣，希望每一個人都有他的夢想、都有他人生的方向，做好自己，並為新北市、為台灣努力做事。

媒體也問道，新北市副發言人蔡畹鎣也傳出要選新店，但卻沒在這次的離職名單中，是否選區還沒協調好？侯友宜說，其實都鼓勵每一個人做自己，只要願意為國家人民做事，在哪裡做事都一樣。

另傳出民眾黨立委蔡壁如要選新北市長，侯友宜則認為，大家只要有心要為新北市付出、做事，都歡迎。