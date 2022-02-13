據新浪科技近日專訪中國經濟國際交流中心副理事長、大陸商務部前原副部長魏建國表示，「未來5年，中國將成為全球科創中心」，看好大陸發展成為全球科創中心的優勢包括人才隊伍的構成、研發費用以及研發時間的領先。

魏建國分享三個趨勢，第一是全球的資金已經東移，開始集聚香港，這樣的資本被叫做創投融合，包含像是大數據、雲端計算、5G、半導體等新材料、新工藝、生命科學、生命醫學、養老健康等，都會釋放出更多的專案。而這些項目會招引更多的資金，資金則帶來更多人才、人才會帶來更多的創新。

第二在談及創投時，魏建國表示大陸的創投也就是風險投資基金，要做到在這時自由進出，金融方面需要有一定的改革。最後則是調動科技人才的積極性，大陸要成為全球的科技中心，「我們應該舉雙手擁抱這個科技中心的到來」。但這其中還有一點不足，就是大陸科技創新的生態要改善、創新的活力還不足。