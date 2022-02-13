中天綜合台《小明星大跟班》由綜藝天王吳宗憲和女兒Sandy吳姍儒主持，日前節目討論「男生的這些行為，是不是應該改一改？！」但輪到藝人王宣講話時卻有了不同火花，眾人的目光都停留在後方正妹身上，連吳宗憲也忍不住表示，「畫面停留在妳身上感覺好舒服」。

日前播出的《小明星大跟班》討論「男生的這些行為，是不是應該改一改？！」除了邀請了女藝人愛雅、蘿莉塔、舒子晨、王宣；男藝人陳德烈、大根、海產、惟毅分享外，同時也找了10位男性以及10位女性來擔任「投票團」，就在王宣在講話時，鏡頭拍攝的方向，能夠看到其中一位名叫蕭汨君的正妹，身穿胸上衣內搭一細肩挖空衫，讓超兇上圍呼之欲出，使得連吳宗憲忍不住說：「畫面停留在妳身上感覺好舒服」、「導播，我們想看王宣講話」，蘿莉塔表示「拜託，是因為照到後面那個」，Sandy也驚呼「那件衣服到底在哪裡買的啊」。

吳宗憲也忍不住表示「畫面停留在妳身上感覺好舒服」。（圖/中天綜合台）

導播也應眾人要求，給正妹蕭汨君一個大特寫，將正在講話的王宣模糊掉，節目放到網路上後，不少網友也注意到這件事，紛紛留言「好喜歡看王萱和舒子晨的講話畫面」、「好喜歡看王宣講話~因為左後妹子真的好正」、「本來想大聲斥責蕭同學的，但真的太大了XD王宣被糊掉也太好笑了XD」、「那位蕭小姐比女賓更吸引人，可以出道了吧」、「5:57 本集最佳畫面和最高收視率」。

導播也應眾人要求，給正妹蕭汨君一個大特寫。（圖/中天綜合台）

影片取自《小明星大跟班》若有移除請見諒

此播出畫面也被網友放在PTT詢問後方「蕭汨君」的IG，結果真有PTT神出疑似「本壘奈」，經過向《小明星大跟班》製作單位求證，蕭汨君確實是「本壘奈」，IG有著近4萬人追蹤，且對比在節目上的穿著，「本壘奈」在IG的私照更是火辣。