「保單上受益人是否該填入女友？」1名網友在PTT上PO文詢問引發討論，據悉目前保險法沒有限制受益人身分，但保險公司通常會要求僅能是直系血親或配偶，避免後續麻煩，「會被刁難絕對不是填誰，是死因有疑問的話，填誰都刁難」，也有網友建議保障情侶雙方權益，雙方可各自買1張同樣條件、理賠金的保單。

該網友在PTT上發文表示，他最近在填寫員工保險的受益人，除如填入爸媽外，有考慮填入已論及婚嫁的女友，為此他PO文詢問其他網友「雖然說填不填實質上沒差，反正用到的機會很小，但想問問正常來說會填女友嗎？」引發討論。

「保單上受益人是否該填入女友？」1名網友在PTT上PO文詢問，據悉目前保險法沒有限制受益人身分，但保險公司通常會要求僅能是直系血親或配偶。（翻攝自PTT）

有另名網友留言回覆「你高興填小三名字都可以，你真的以為保險公司會管到你的私生活嗎？會被刁難絕對不是填誰的名字，是死因有疑問的話，填誰都會刁難」，他更痛批台灣的司法輕率，很多案件都是保險公司追查後才得知詐保；也有網友建議情侶雙方各自買1張同樣條件、理賠金的保單，受益人就填對方。

有網友留言指出保險法沒有限制受益人身分，理論上寫誰當受益人都可，但實務上保險公司幾乎都會要求是直系血親、配偶，「公司為了怕日後有爭議，指定前述身分以外當受益人的情形，會直接拒保省得麻煩」、「必須附上『彼此生活互相扶持」的相關證明」。