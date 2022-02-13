新北今天又有新增個案 侯友宜14：40說明 11:432022/02/13 中時 陳慰慈 、 張鎧乙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北衛生局證實，今天又有新增本土個案，巿長侯友宜下午2時40分將說明。（張鎧乙攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市今又有新增個案，新北市長侯友宜下午2時40分將在市府舉辦疫情說明會，新北市衛生局證實今有新增個案，詳情待下午記者會公布說明。 據了解，今確診個案包含新增個案，也有居家隔離陰轉陽個案，確診數為個位數。 今新增本土11例 被陳時中說中！砂石場傳播鏈最多 1869人篩檢陰性 嘉聯益下周一有望復工 #新北 #新增確診 #本土個案 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 龍潭農家樂和日翊物流足跡重疊 驗血清調查2案關聯性中 15:212022/02/12 生活 自陸入境父連傳2女兒 鄭文燦：學校無風險 16:252022/02/12 生活 亞泥採礦案 部落投票同意繼續開發 04:102022/02/13 社會新聞 12歲以下兒童染疫 6成出現發燒 04:102022/02/12 焦點要聞 烏克蘭情勢緊張 府提五點說明安人心 18:222022/02/12 政治 《光電股》亞光2月15日法說 說明營運展望 10:332022/02/13 財經 看屋筆記：桃園中壢藍海帝國綠景苑(個案＋價格分析) 09:002022/02/13 建案開箱-桃園 具體效益說明白 台灣自然不恐統 04:102022/02/12 產業財經 疫情竄進竹科？被動元件廠聚鼎爆員工確診 產線全面停工 21:242022/02/12 生活 台南再傳本土個案？某宮廟大清消 黃偉哲下午說明 10:142022/02/12 生活 台塑四寶業績 聚焦2議題 04:102022/02/13 專題周報 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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