新北市今又有新增個案，新北市長侯友宜下午2時40分將在市府舉辦疫情說明會，新北市衛生局證實今有新增個案，詳情待下午記者會公布說明。

據了解，今確診個案包含新增個案，也有居家隔離陰轉陽個案，確診數為個位數。