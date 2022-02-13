印度鐵路部長瓦西諾(Ashwini Vaishnaw)8日在個人推特上po出一張杰納布大橋(Chenab Rail Bridge)的壯觀景色，他寫下:「凌駕雲顛之上，世界最高的的鐵路橋。」絕美完工照引來網友熱烈討論。按杰納布大橋是一座完全由印度政府操刀設計的基礎建設橋梁，當局預告最快會於今年12月順利通車，預計超越大陸貴州省「北盤江鐵路橋」，成為全世界最高的鐵路橋梁，屆時向世界證明印度卓越的基建實力。

《印度快報》（Indian Express）報導，堪稱「印度基建奇蹟」的杰納布大橋總共耗資7,920萬美元(相當於台幣2億7000萬)打造，總長1,315公尺、高度距離河谷約359公尺，如此龐大的建造工程就佇立在地勢複雜的杰納布河畔（Chenab River ）上，橫跨了印度沙漠與喀什米爾之間，由於橋身緊鄰喜馬拉雅山更增添興建難度。這座雲端鐵路橋最大的亮點之所以讓人有凌駕高空的體驗，是因為印度當局宣稱吊橋高度比法國巴黎鐵塔要高出35公尺，而且他可以承受超過266公里/時的風速以及高達8級的強震。

杰納布大橋於2002年開始動工，當時印度政府宣稱將於2009年修建完成，然而期間遇上氣候因素在2008年無預警停工，一延就是2年，爾後才又恢復工程。直到2021年3月，印度前鐵路部長高雅爾（Piyush Goyal）在網上分享一段完工影片，她寫下：「見證歷史性的一刻，杰納布大橋拱底完成，接下來拱頂也將完工，成為世界最高的鐵路橋。」

可以看到瓦西諾po出的照片，拱型鐵路橋被綿延群山環繞，周圍一朵朵雲霧簇擁著，遠景如詩如畫。如此視覺震撼引來網友紛紛留言:「我們印度人不用搭飛機，直接坐火車也能凌駕雲端。」、「太驚人了!簡直無法相信…」、「默默收進2022年旅遊清單其中一項。」