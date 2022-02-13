二月以來北台灣雨下不停，天氣又濕又冷；中南部冬陽和煦，南北兩樣情。氣象粉專整理資料指出，「南北日照時數，最多差了757倍」，始終陰雨綿綿的基隆最慘，兩周來日照時數累計0.1小時，平均一天能看到陽光的時間才43秒。

臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」PO文，問網友如果要用一個字形容這兩周來的天氣，會選什麼字？但南部人跟北部人一定有歧見，「因為兩邊的日照時數，可以差到757倍」。

颱風論壇指出，桃園以北以及宜蘭、花蓮，因地處潮濕東北季風的迎風面，加上三不五時就有華南雲雨帶或鋒面通過，導致過去兩周多為陰雨。被稱為「雨都」的基隆不負盛名，日照時數只有0.1小時，平均一天43秒；反觀中南部，幾乎都是艷陽天，「國境之南」恆春日照時數高達75.7小時。

網友附和，台灣頭台灣尾真的兩樣情，「超想移民南部，至少到台中也好」、「基隆不意外，去10次10次沒太陽。如果搭火車往南走，要過了樹林天氣才會比較好」、「台北的冬天就是雨水多，濕濕冷冷的」。

南部網友驕傲地說：「高雄真的騎車都在穿短袖」、「好久沒買長袖了」、「我住在恆春半島，今年到現在只穿過兩次長袖」。