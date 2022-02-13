日本首相岸田文雄12日表示，將就放寬外國人入境的方向進行討論。

日本首相岸田文雄昨（12）日表示，將就放寬日本邊境管制措施的方向展開討論，日本政府消息人士透露，最快本周就會公布新措施。另據《日本經濟新聞》報導，日本政府將優先逐步放寬商務客及留學生入境，隔離期也可望縮短。

日本共同社報導，日本首相岸田文雄昨日視察東京羽田機場時表示，將綜合考量Omicron變異株的科學知識、國內外疫情變化、以及國外的邊境管制措施，考慮朝放寬日本邊境管制措施的方向進行討論。

日本政府消息人士透露，最快本周就會公布消息。

礙於Omicron疫情爆發，日本於2021年11月底收緊邊境管制，除特殊理由外，停止核發全球新申請簽證，旅客也無法透過免簽證入境日本，不具備永久居留權的外國人僅能因人道原因或公眾利益等理由入境，每日許可入境上限人數從5000人下縮至3500人，這項措施將於2月底到期。

據《日本經濟新聞》報導，日本政府將逐步開放更多商務客、留學生入境。

日本政府先前僅開放少數公費外國留學生入境，此次放寬將優先開放那些未親自到校上課就無法畢業的學生入境。

短期、長期商務客也將被納入新規適用對象，預計將優先開放研究人員、工程師、以及能提供「公眾利益」的人員。

日本政府也在考慮縮短入境旅客隔離天數，從7天減至3天或更短，隔離新規適用日本公民及外國人，入境必須接種新冠加強針，並進行病毒檢測。

共同社指出，和其他國家相比，日本的入境措施更加嚴格，遭到當地經濟界人士抨擊形同「鎖國」，強烈要求調整入境政策。