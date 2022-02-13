餐飲業者天蔥(2740)營運連年虧損，春節前突公告獲晶碩國際等三方斥資1.51億元，以每股23元公開收購50％股權，使股價虎年開紅盤後3天飆漲逾27％、9日觸及32.95元的近3年9個月高點。惟隨後漲多拉回，11日以29元平盤作收。

與「天母洋蔥」系出同門的天蔥以「Mr. Onion」牛排餐廳拓市，全盛時期曾達35家店，2015年12月底以每股65元掛牌上櫃、最高曾觸及99.9元。惟餐飲市場競爭加劇，公司陷入上市櫃當年即高峰魔咒，不僅經營高層異動頻頻，營運及股價一路走下坡。

雖然天蔥曾合資代理「黃記煌三汁燜鍋」、自創港點「點8號」及「喜滋客」、「Always Pizza」等新品牌，並改造「Mr.Onion」推出「Onion Lady」概念店，惟營運規模持續縮減，目前僅剩5家「點8號」、「點8茶記」及「喜滋客」各1家，「Mr. Onion」已完全從市場消失。

天蔥自2016年深陷虧損泥沼，2016～2020年累計虧損達2.98億元，營收自8.78億元降至1.58億元。2021年合併營收僅剩1.09億元、年減30.59％，但稅後虧損0.33億元、幅度減少16.16％，每股虧損2.65元，已是近5年最佳成績。

由於營運持續虧損，天蔥股價一度只剩6.46元，屢次透過減資彌補虧損、再私募增資引進新股東及經營團隊，藉此改善財務結構，惟營運尚未擺脫虧損困境。目前實收資本額1.31億元，截至去年底每股淨值僅剩1.72元、待彌補虧損達2.47億元，仍為全額交割股。

據申報資料顯示，晶碩國際、晶悅國際及華陀扶元堂董事長朱溥霖三方，自1月25日起以每股23元收購天蔥50％股權，總金額1.51億元，並在1月26日達成收購24.77％的最低門檻，後續將持續公開收購至2月24日。

據了解，晶碩國際及國際晶悅的負責人蕭侃為家用廚具品牌鍋寶負責人。雖然申報書中表示天蔥將繼續經營現有業務，並整合相關資源強化營運績效，但業界認為，以三方幾無餐飲背景及天蔥仍處虧損來看，意在借殼的可能性較高，後續發展仍有待觀察。