為讓球迷看球體驗增添便利性，並呼應全球智慧交通整合浪潮，高雄全家海神職業籃球隊13日宣布與和泰集團yoxi成為合作夥伴，透過和泰集團旗下yoxi乘車派遣服務、iRent共享汽車，讓球迷前往高雄巨蛋觀戰交通工具多了新選擇，邀請球迷們一起乘風破浪、yoxi港都，共享最強應援能量。

余純安本季返鄉加盟高雄全家海神隊，妻小都還在北部，南來北返交通工具顯得更為重要。余純安說，計程車是人的一生一定會坐到的，「老婆跟兒子都會從左營高鐵站搭計程車，多少還是會擔心，也不確定司機會不會繞路，現在球隊與yoxi合作，等於有了安全信任好夥伴，也多一份安全感。」

于煥亞早就是yoxi的用戶，「胡瓏貿推薦給我，體驗過覺得不錯，是不方便開車時很好的代步工具，而且車上都有印海神Logo，感覺很棒。」

曾獲單月最佳外援的布銳克曼，場上認真拚戰之餘，也把握空檔走訪高雄景點，平時與妻子外出交通工具不外乎捷運、計程車，yoxi合作多了新選擇，「我老婆很喜歡到各地體驗不同文化，她很喜歡夜市，也帶我去了很多地方，很高興有yoxi，代表之後我們能探索更多高雄熱門景點。」

和泰集團yoxi乘車派遣服務、iRent共享汽車首波活動搭配高雄全家海神隊「港都情人」主題週，入場即可獲內含搭車金序號的海派甜心愛瘋了摺扇，凡於12、13日輸入【yoxi海神】，可獲50元搭車金乙張（限高雄地區上車，使用期限至2/28 23:59止），再抽海神VIP門票。28日前下載iRent App，輸入新會員指定序號【iRentXAQUAS】，就送汽車時數60分鐘，與海神乘載浪漫，應援最愛。