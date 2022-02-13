羽球一直是國內相當受歡迎的運動，從事這項運動的人口相當多，1998年成立的中華民國全民羽球發展協會，以非營利為目的結合社會資源，共同推展羽球運動，也持續推動1972年開始舉辦的清晨盃羽球賽，中華民國全民羽球發展協會理事長吳宜倫特地邀請2020東京奧運羽球男雙金牌組合李洋／王齊麟，擔任第50屆清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽宣傳大使。

中華民國全民羽球發展協會於民國87年12月正式成立，非以營利為目的，結合社會資源，共同推展羽球運動，以增進全民健康為目的，目前會員人數大約1500人，第1、2屆故理事長吳文達從事體育運動推廣半世紀，出錢出力貢獻良多，獲尊稱「羽球之父」，吳文達在1972年舉辦首屆清晨盃羽球賽，這項國內最大的業餘賽事每年舉辦一次。2015年首度在台北小巨蛋進行，創下高達3600人參賽紀錄，也獲世界羽聯（BWF）派員來台採訪。

清晨盃羽球賽2016年為了紀念吳文達，從該年舉辦的第45屆賽事開始正式更名為「世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽」，在中華民國全民羽球發展協會理事長吳宜倫邀請下，李洋、王齊麟和他倆的父親及教練陳宏麟也都加入了全民羽協的會員，共同為推廣台灣羽球運動盡一份心力，13日全民羽協舉辦第7屆理監事及顧問授證典禮，並在典禮上頒發榮譽會員聘書，感謝「麟洋配」及教練陳宏麟的努力，為台灣在奧運賽場上爭取最高榮耀。

同時，吳宜倫也邀請「麟洋配」擔任第50屆世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽的賽事宣傳大使，希望藉由奧運金牌選手的參與，讓更多家庭和更多民眾一起加入打羽球的行列，為台灣栽培更多羽球選手，發掘明日之星，李洋、王齊麟也提到，身邊許多朋友都有打羽球，也跟他們分享現在場地很不好借，有時甚至一大早7點也沒場地，顯示羽球運動在國內受歡迎的程度。

對於清晨盃的回憶，王齊麟透露小學起就有和爸媽組隊參賽的經驗，當時自己才國小二年級就遇上年紀更大的好手，當時被「虐慘了」，而李洋也記得自己第一次奪冠是17歲，如今兩人已經是奧運金牌，仍不忘初衷持續奮戰，由於新冠肺炎疫情仍須多加注意，兩人計劃先不參加歐洲圈全英公開賽、德國站賽事，今年賽季重點賽事是9月份杭州亞運，期許能衝擊獎牌。