警方靠一串鑰匙找出死者可能身分。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄市三民區保安宮後方山坡，12日發現一具已化為白骨的頭顱遺骸，靠著死者身上的一把機車鑰匙，查出死者可能為4年前失蹤的6旬陳姓男子，檢警13日進行相驗，陳男家屬也到場，陳男外甥女說，4年前舅舅留下一張字條後就消失，當時找了很久都找不到人，也不敢把車子牽回，盼能還有好消息，但人已成白骨，就是靠身上那把鑰匙認出，真正死因及真實身分，檢察官已協同法醫進一步相驗釐清。

高雄保安宮後方約30公尺的山坡，12日發現一具已化為白骨的頭顱遺骸，儘管現場跡證有限、死者身分成謎，但警方查出，4年前鼎金派出所曾接獲62歲陳姓男子騎機車外出的失蹤案件，並於同年2月21日在金獅湖公園道路尋獲機車，但陳男仍音訊全無，警方根據地緣關係研判，加上又從死者褲袋發現一把老舊機車鑰匙，懷疑死者極可能就是陳男，警方昨日通知家屬騎乘機車前來協助指認，當員警插入鑰匙、順利發動機車。

檢警13日上午進行相驗，陳男的外甥女也到場，她說陳男是她的舅舅，4年前陳男留下一張四字字條後就人間蒸發，家屬急得趕緊報案，後來終於在金獅湖找到他騎乘的機車，仍不見人影，一直不敢將車牽回，就擔心舅舅回來找不到車，不過時間久後經警方通知將車領回。

陳男外甥女說，一開始因成白骨不能確認是否為陳男，直到看到一串老舊鑰匙後確認，由於車子是她的，因此一眼就認出那串鑰匙是歸陳男所有。

事隔4年，死者身分是否真為陳男正進行DNA比對中，真正死因待檢察官協同法醫進一步相驗釐清。