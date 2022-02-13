侯家軍將於情人節請辭？ 侯友宜：鼓勵他們做自己

2022縣市地方選舉倒數，新北市副發言人戴湘儀、呂家愷、新北市長室祕書吳訓孝傳出將於14日請辭、15日宣布參選新北市議員。對此，新北市長侯友宜今（13日）表示，都是以鼓勵的性質為他們加油打氣，每個人都有他的夢想、他的人生方向，做好自己，為新北、為台灣努力做事。

2022地方選舉接近，新北市副發言人戴湘儀、呂家愷、新北市長室秘書吳訓孝傳出將於14日辭職、15日宣布參選新北市議員；另名新北市副發言人蔡畹鎣則因新店選情緊繃，暫緩離職程序。

侯友宜表示，一直鼓勵優秀肯做事，願意為新北市付出的年輕人，多一點奉獻的熱忱，來為新北市這塊土地做最大的努力，都是以鼓勵的性質為他們加油打氣，每個人都有他的夢想、他的人生方向，做好自己，為新北、為台灣努力做事。

此外，關於蔡畹鎣暫緩離職程序，侯友宜說，其實每一個人都是鼓勵他們做自己，只要願意為國家人民做事，在哪裡做事都是一樣的。