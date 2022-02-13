德國作曲家貝多芬廣為世人所知的第五號交響曲《命運》，是他飽受失聰折磨之苦所寫的作品，反映出他面對命運的心境轉折，經典的「命運敲門聲」令觀眾印象深刻，本周末成軍16年的台北愛樂少年樂團將挑戰這部作品，向貝多芬致敬。

指揮劉柏宏表示，這場音樂會以貝多芬面對命運的精神為發想，「每一首樂曲皆顯示了向命運的奮戰與努力，這兩年來因疫情的影響，在克服許多困難練習的過程中，我看到了這群小音樂家們，奮力地將其情懷表現出來。」

歷史上多位音樂家在不順遂的人生旅途中，激發出能扣人心弦的作品。同場曲目還包括德國作曲家韋伯歌劇《奧伯龍》的序曲，這是韋伯生前最後一部歌劇作品，創作時正染上肺結核，於英國首演時帶著病痛指揮，隨後也因病情惡化離世。整部作品描述精靈王國國王與皇后發生爭執，國王決定找一對經得起考驗、永誌不渝的戀人證明其堅貞，化解皇后的心結，而這對情侶在歷經磨難後最終完成考驗。

其他曲目還有貝多芬《艾格蒙》序曲、第三號雷奧諾拉序曲，演出於2月15日在台北中山堂登場。