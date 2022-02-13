新北市長侯友宜今（13日）受訪說，因為當刑警聽了妻子的話留個小平頭，一留就留了41年。（葉書宏攝）

IG跟風5年前照片 侯友宜透露留小平頭41年原因

臉書、IG掀起一波放5年前照片的風潮，新北市長侯友宜12日也在IG上傳一張5年前的照片說「五年了，還是一顆小平頭，對太太的承諾靠得住！」侯友宜今（13日）受訪說，因為當刑警聽了妻子的話留個小平頭，一留就留了41年，所以其實留小平頭就是自己的工作，也是一個妻子的好建議。

侯友宜說，大家都在說5年前你長什麼模樣，那自己也看到5年前跟現在有什麼差異，其實小平頭還是小平頭吧，也沒有改變，只不過頭髮稍微有一點點白，自己留小平頭時剛認識妻子沒有多久，她就說，你當刑警要抓人，不要留長頭髮，留長頭髮不好，萬一被歹徒抓了以後也不好。

因為留長頭髮近距離搏鬥都會有傷亡，所以後來自己就聽了妻子的話留個小平頭吧，一留就留了41年，所以其實留小平頭就是自己的工作，也是妻子的一個好建議，繼續努力。

侯友宜也提及，孩子都那麼大了，所以其實大家都用一個很平凡的心，溫馨，大家一起努力面對生活上各種問題，大家加油。