日本成人影視業發達，捧出一代又一代的「暗黑女神」，而對AV女優來說，雖然她們在鏡頭前被看個精光，但多數用的都是藝名，本身的生平資料等，也都是後天編排打造，真實身分完全隱藏，畢竟造成女優引退一大原因，就是拍成人片的事情被知道，今年21歲的AV女優唯井真尋(唯井まひろ)，就曾拍片分享了自己被母親發現在當AV女優的故事。

唯井真尋是在高中畢業18歲時，投入成人影片界，而如今AV女優之間競爭激烈，只是專心拍片要出頭幾乎是不可能，唯井真尋跟多數女優一樣，透過經營社群帳號來宣傳自己與作品，比較特別的是，她還開辦了YouTube頻道，且人氣不俗，已有將近33萬訂閱數。

唯井真尋持續更新YT影片，去年3月有部片，是她對自己身世的大告白，她以《我的父母發現我是一名AV女優...》作為標題，跟網友們分享了她被家人發現在當AV女優的過程，一開始發現的人是母親，當時她的媽媽正在滑社群平台，偶然滑到一張清涼照，覺得有點眼神，於是為了看得更清楚，而點開放大。

唯井真尋的母親這個放大照片的舉動，讓她發現了真相，她赫見照片中妖嬈的身影，是自己的女兒，隨即傳了訊息問唯井真尋，而她不想對家人撒謊，因此決定坦白一切，一開始母親是非常驚訝的，讓她以為自己會被反對，沒想到媽媽表示支持她想做的事情，還暖心地說：「遇到難過或困難的事，家裡隨時歡迎妳回來」，這讓唯井真尋非常感動，直呼母親是非常好的人。