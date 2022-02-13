台中市府13日公布2021年勞動力概況，台中市平均失業人數為5萬7000人，相較2020年增加3000人，平均失業率3.9％，與台南市及高雄市並列6都最低；就業者行業結構，去年仍以服務業占59.25％為多數，工業37.72％居次，農業3.02％最少。

台中市府主計處按教育程度別觀察，去年以國中及以下程度者平均失業率1.8％最低，高中(職)與大專及以上程度者均為4.2％；若與2020年相較，國中及以下程度者平均失業率下降2.2個百分點最多，高中(職)程度者上升0.7個百分點最多。

依年齡別觀察，去年平均失業率以15至24歲年齡別12.9％最高，其次為25至29歲的6.3％，若與2020年相較，則以45至49歲年齡別降幅最大，達0.7個百分點，而15至24歲年齡別增幅最劇，達1.7個百分點。

台中市去年15歲以上民間人口為240萬6000人，平均勞動力為144萬6000人，較2020年增加3萬6000人，勞動力參與率為60.1％；另非勞動力為96萬人，主要為就學年齡的青少年

、婦女及65歲以上人口。

主計處指出，台中市勞動力人數逐年遞增，由2012年的132萬人增至去年的144萬6000人，增加12萬6000人或9.55％，平均年增率為1.02％。

台中市去年平均就業人數為138萬9000人，較2020年增加3萬3000人或2.43％，隨著勞動力人數逐年遞增，就業人數也逐年攀升，台中市去年就業人數已達138萬9000人，較2012年的126萬5000人增加12萬4000人或9.80％，平均年增率為1.04％。

至於就業者行業結構部分，台中市去年平均農業就業人數約4萬2000人，工業就業人數約52萬4000人，服務業就業人數約82萬3000人。

市府觀察近10年資料，台中市就業者行業結構趨於穩定，去年仍以服務業占59.25％為多數，工業37.72％居次，農業3.02％最少。