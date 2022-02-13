台北市副市長黃珊珊昨談論攤販精進計畫，提及前總統馬英九擔任台北市長時曾說從未在攤販買過東西，遭馬辦公室亮議會公報打臉，怒嗆她顛倒黑白。黃珊珊深夜反酸，當年馬還曾說維士比是維他命，究竟是誰不食人間煙火？馬辦需要震怒嗎？國民黨又不只馬先生不食煙火。

黃珊珊昨日深夜在臉書發文，指自己擔任北市副市長以來，最感慨的是如今依然在解決幾任前市長留下的難題，如同現在市府團隊努力推動的台北市攤販精進計畫，在她擔任台北市市議員任內，見證許多諸如此類被前幾任市長作為洪水猛獸的議題，只知道開單取締，但取締了2到30 年依然存在，最委屈的仍然是辛苦的台北市民。

黃珊珊直言，當時作為民意代表，她的確認為馬前市長不夠了解民生，對流動攤販跟固定商家的理解也有錯誤，剛好現在有這機會，她又重看了一次議會公報，更讓我覺得執政者真的不能離人民太遠，2004年的馬市長聲稱「我連買東西都很少，更不用說流動攤販了。」

黃珊珊質疑，為什麼選舉期間可以去夜市簽名合照，可以四處long stay，而選後就不能去跟攤販購買呢？了解民生，時刻注意民眾的需求，這可不是選舉期間才該做的事。

黃珊珊指出，當天公報往下滑，有一段話更能突顯這問題，她當時曾問「汪笨湖的廣告很大，每天都在電視上播。你聽了那麼久，知不知道維士比是什麼東西？」結果馬英九回答是「 維他命。」

黃珊珊說，要感謝他這段答詢，當時許多新聞都以這段質詢做新聞，也讓政府部門開始正視含酒精的乙類成藥問題，要求相關產品廣告必須標示警語「本產品含酒10％ v／v，服用過量有害健康，請勿在工作前工作中服用，請至藥房藥局購買。」甚至還建議每日限量為最多喝三次，每次30到40cc，以免無法提神，反而傷身。

黃珊珊表示，隔了18年，或許她對這段印象提出的批評，造成她現在用的詞語不夠精確，「但仍然改變不了當時的我，認為馬市長不食人間煙火的事實，就如同維士比不是維他命，鹿茸當然也不是鹿耳朵裡的毛。」