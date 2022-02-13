北京今天迎來虎年首場降雪，白天最高氣溫-2℃。冬奧市區新聞中心的志願者們忙裡偷閒，趁著輪休空檔，一起到戶外打雪仗。（藍孝威攝）

今天（2月13日）凌晨開始，北京市郊門頭溝、延慶等地開始飄雪，一路下進市區。民眾一早醒來，發現戶外已是一片銀妝素裹，成為銀白世界，為冬奧增添不少冰雪氣氛。雖然降雪量不大、但氣溫夠低，所以地面一下子就刷白了。冬奧市區新聞中心的志願者們忙裡偷閒，趁著輪休空檔，一起到戶外打雪仗。

今天白天北京的降雪明顯，預計達中雪級別，氣溫也明顯下降，最高氣溫-2℃，夜間有小雪，最低氣溫-6℃。同時，道路結冰黃色預警生效中，能見度低，路面易積雪和結冰，公眾出行需注意交通安全。

今天凌晨開始至7時前後，京郊的門頭溝齋堂、延慶、平谷、市區東城等地出現降雪。城區最大降水量出現在海淀區，為0.5毫米，全市最大降水量在房山蒲窪，為1.6毫米。

★本周末華北大部有雪 南方持續陰冷

大陸中央氣象台預計，周末華北地區將迎來一場大範圍降雪，北京、天津、河北、山西、內蒙古等地將出現中到大雪、局地暴雪，南方地區陰雨持續，貴州、湖南等高海拔地區也將有降雪。

週末兩天，中國大陸雨雪天氣增多，北方降雪逐漸發展增強，大陸中央氣象台發佈暴雪藍色預警，預計新疆伊犁河谷、山西北部、北京西部、河北中部和西北部、天津南部，以及雲南東北部、貴州北部、湖南西北部等地的高海拔地區有大雪。

其中，新疆伊犁河谷、山西北部、河北中部、貴州北部等地局地有暴雪，上述部分地區新增積雪深度將有3至8公釐，局地可達10公釐以上。預計13日將是此次降雪最強的時段。