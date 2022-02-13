即使政府啟動多項緩漲油價措施，但受俄烏邊境僵局未解等因素影響，國際油價大漲，中油今日宣布明（14）日起國內汽、柴油各調漲1.2元及1.5元，調整後，92無鉛汽油每公升29.9元、95無鉛31.4元、98無鉛33.4元，超級柴油27.5元，創近3個月新高。

中油表示，受沙烏地阿拉伯調高3月份銷往歐亞美等地區之合約原油官價，以及俄烏邊境僵局未解等因素影響，導致國際原油價格上漲。本周為春節凍漲油價方案後，首周恢復浮動油價機制，配合行政院自111年2月7日起再次機動調降汽、柴油貨物稅每公升1元及0.5元，調整後調價指標7D3B周均價上漲2.13美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.076元，國內油價依公式計算漲幅為2.11％。

按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲1.7元及3.3元，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，柴油吸收1.3元，換算後95無鉛汽油每公升31.9元，因此進一步再啟動油價平穩措施，超出的1.9元經計算25％吸收調幅並四捨五入後，汽、柴油每公升各吸收0.5元。因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收0.5元及1.8元，國內汽、柴油實際價格每公升各調漲1.2元及1.5元。

本周依油價公式、政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價、平穩機制運作，汽、柴油各需調整之0.5元及1.8元均由中油吸收，累計111年至1月底止，中油共吸收4.69億元