國高中生每天上課時間到底可不可以改為上午9時30分到下午5時？教育部今天表示，基於維護學生身心健康及培養自主規劃能力，已綜整各方意見，現正就連署提案內容與相關規定修訂進行評估。

2020年12月，有民眾在公共政策網路論壇發起「國、高中上課時間改為9時30分到下午5時」的提案，短時間就獲得熱烈響應，總計破萬人參與連署。教育部去年8月因此召開2次線上公聽會聽取各方意見，不過已過了1個學期，卻還是無下文，引發教團不滿。

台灣青年民主協會在臉書發文，中小學近日開學，許多家長與學生依舊在6時多，天還沒亮就匆匆起床、出門，7時半左右，教官與主任就站在校門口，開始記學生遲到。在延後上學的議題上，學生等呀等，等了1年多，還是等不到任何改變，讓許多學生無奈地問：到底還要多久，才能等到教育部的具體回應？

在去年教育部的公聽會中，與會者其實有達成一些共識，現階段不用一下子將上學時間從7時30分改到9時30分，一來課綱時數並未改變，二來也可能和成年人通勤時間衝突。多數人主張，不見得上學時間要延到9時30分，但可以先取消早自習或由學生自主決定要不要參加。

對於延後上學議題，全國家長團體聯盟之前也對全國4881位國人完成調查，贊成9時30到校的人數為1156人（24.6％），不贊成的人數為3534人（75.4％）。也就是超過3／4的人不支持國高中生9時30分才到校上課。

教育部今日回應，依十二年國民基本教育課程綱要總綱，各地方政府應訂定各該主管學校學生在校作息時間相關規定，教育部也邀集各地方政府召開3次研商會議，提醒並鼓勵各地方政府應考量兒童權利公約所主張之休息權、健康權，訂定作息規定。對於要不要延後上學，教育部目前正在總整各方意見，很快就會有所決定。