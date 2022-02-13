大陸萬科集團董事長郁亮最新一份內部發言，再次定義當下房地產景氣。一份《郁亮在萬科2022年會上的總結發言》近日流出，據了解這是郁亮1月9日萬科內部年會上的講話稿，不再將房地產業稱作「白銀時代」或「青銅時代」，而是直接喊出「黑鐵時代」，也強調如今助理訂機票不會買頭等艙，能省多少錢不是最重要，而是傳達訊號。

根據第一財經引述郁亮強調，2022年是萬科破釜沉舟、背水一戰的一年，也是一個新時代的開始。他說背水一戰意味著要麼死、要麼活，沒有中間狀態。能解決過去累積下來的包袱就有開始新征程的機會，包袱甩不掉就活不下去。

在這次內部會議上，郁亮談到首先一切工作都圍繞打仗進行，圍繞止跌回穩提升、縮表出清和「長肌肉」3項主要任務展開，其他無關的都放在次要位置。

第二則是要強調績效，只能以輸贏論英雄，只能從打贏仗的隊伍裡選拔幹部；第三要求管理人員都要全部下沉，身先士卒；第四在文化方面要紀律嚴明，不只是令行禁止，還包括投資紀律、各項底線紀律，以及透過省吃儉用、減少浪費、營造節表縮食的戰時氛圍。