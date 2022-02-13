午後變天！氣象局長鄭明典及多位氣象專家紛紛在網上發文提醒中午過後即將變天轉雨，且這次有厚實的華南雲系東移，變天前後對比會很明顯，桃竹苗、雙北將有局部較大雨勢。

氣象局長鄭明典上午在臉書發文，表示鋒面正在接近台灣中，即將變天，且這次有厚實的華南雲系東移，變天前後對比會很明顯。

至於全台降雨時刻，氣象專家賈新興表示，預估中午過後台中以北會轉雨，其中桃竹苗、雙北有局部較大雨勢，下午2點以後台中以南、東半部也會降雨，但雨勢相對較小。提醒今晚準備要去看台中燈會的朋友記得帶傘，會下雨。

鋒面雨彈接近北部上空。(氣象局提供)

氣象人彭啟明也在臉書PO出鋒面接近中的衛星雲圖，指午後前緣雲系就會逐步接近，越晚越會有雨，全台都有機會，北部會較明顯，直到明天（14日）午後鋒面遠離，之後留意溫度下滑。

氣象局表示，明天（14日）鋒面通過後緊接著東北季風增強或大陸冷氣團南下，各地明顯轉涼，雨勢將逐漸趨緩；上半天各地仍有降雨的機會，下半天剩北部、東半部地區及中南部山區仍有短暫雨，中南部平地轉為多雲的天氣，降雨愈晚愈少；高溫除高屏及台東以外，其他地方都不到20度，北臺灣甚至只有15度上下。

氣象局表示，周二、周三（15日、16日）東北季風或大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，預估中部以北為12至14度，南部及東半部15、16度左右；整體水氣稍減，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，中部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲。