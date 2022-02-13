台中潭子25歲蕭姓職業軍人疑與妻子感情不睦，13日凌晨將3、5歲的孩子殺死後，自己從大樓頂輕生，2孩子已死亡，蕭男仍在急救；據悉蕭男的臉書最後1篇貼文暗指妻子外遇、與他人曖昧，他挽回感情不成才想不開，「我沒辦法給其他男生去照顧我們的小孩，抱歉我又不成熟了一次了，也是最後一次了」。

據ETtoday報導，據蕭男的臉書可知他才剛過25歲生日，不過今天凌晨他在臉書發文，提到妻子已與其他男子發生曖昧，「我也嘗試在努力想讓事情變好，但最近妳的行為卻越來越回不來了」，他疑似仍想挽回妻子感情，「我也沒辦法給其他男生去照顧我們的小孩，所以抱歉我又不成熟了一次了也是最後一次了…對不起我愛你」。

貼出留言處有1名女子說「截圖也只截圖對你有利的，今天你殺我的孩子，你跳樓自殺怎麼樣？你有得救，我的小孩呢？」。目前蕭男動完手術已住進加護病房，情況不樂觀，2名幼童被發現時已陳屍多時，身體有屍斑，其中1人脖子有明顯刀傷，另1人無明顯外傷。

軍方回應，蕭男與妻子長期有嚴重糾紛，今年1月時夫妻倆就曾因大吵，蕭男一度離家不歸，家屬有向部隊反映此事，軍方坦承一直知情男子因家庭裂痕情緒不穩，農曆年間發生大吵後，軍方原本上禮拜已排程將蕭男送至國軍醫院做精神評估，蕭男也曾向友人透露「會好好解決此事」。