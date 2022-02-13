美國冬奧隊單板滑雪教練佛利（Peter Foley）遭到前國手指控性騷擾，32歲單板滑雪女將奇斯路克西索芙（Callan Chythlook-Sifsof）上周在IG揭發：「我無法在隱瞞此事的情況下繼續看著另一個奧運，佛利過去10多年都有在偷拍女子運動員的裸照。」

根據奇斯路克西索芙的指控，她當年17歲入隊的時候，佛利曾在她與另一名女選手耳邊低語，指著一位年幼的阿根廷少女說：「想把舌頭放進她的私處。」這已經是很荒唐的行徑，但她寫道還有更嚴重的情況不是發生在她身上，那些都該被公諸於世。

「這是真相，我不會再隱瞞了，真相是國家隊保護這種怪誕的行為，這種不正當的事情被習以為常了。其他女性選手、員工還遭遇到佛利的種族歧視、性別歧視。」她提到在美國隊的9年之中，環境都是這麼糟。

另一位美國滑雪選手奇爾尼（Hagen Kearney）被指控種族歧視，奇爾尼曾經在隊伍裡使用「尼哥」的侮辱黑人字眼（冬奧單板滑雪史上沒有黑人選手）。奇斯路克西索芙試圖阻止他（其他人都袖手旁觀），反而被奇爾尼追在後頭一直喊「尼哥」，她警告「別再說了！」奇爾尼提著拳頭湊到她跟前說：「所以呢，想怎樣？」

佛利、奇爾尼都有參加本屆北京奧運，美國單板滑雪隊告訴媒體《Outsports》他們正著手調查此事。推特上有人痛罵奇斯路克西索芙捏造事實惡意中傷，聲稱那兩人都是正直的好人。奇斯路克西索芙表示會等佛利、奇爾尼正式回應之後再進一步評論。