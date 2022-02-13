台獨大老辜寬敏成立台灣制憲基金會力推制定台灣新憲法，辜寬敏今天提醒民進黨，在取得政權後，不要變成和過去國民黨一樣的「既得利益者」，如果制定憲法無法靠公投解決，「也許就只有革命」。

陳水扁今天在《有夢上水》節目中專訪高齡97歲的辜寬敏，辜寬敏2006年曾說蔡英文總統「穿裙子的不適合作三軍統帥」，2019年蔡爭取連任總統，辜又說台灣第一位女總統，不能讓她連任失敗。

辜寬敏今天解釋，他少年時作日本兵，當時在戰時，軍人心態如何他很清楚，戰時隨時會有生命危險，如果信賴感不夠，一旦有事，軍隊就會亂，他對戰爭時的軍人的心態很了解，所以才會說「女人不能做總司令」。

陳水扁則替辜寬敏說明，事實證明，蔡英文作總統和三軍統帥做得不錯，也得到人民支持，辜寬敏是因為當時時空與人生經驗不同，而有此擔心。

不過辜寬敏對蔡英文上任後的兩岸政策和遲未推動制定台灣新憲法仍頗有微詞，辜寬敏主張「兩岸是兄弟之邦」而非「兩岸一家親」，他強調，邦是國家，就像英國與美國一樣是兄弟之邦，但美國是獨立國家，英國人移民到美國成為正常國家，大陸人移民到台灣，也應該要換成台灣憲法，同樣都是主權獨立國家。

辜寬敏提到前美國副國務卿阿米塔吉曾告訴他，阿米塔吉與大陸外長王毅見面時，提到兄弟之邦的說法，王毅很生氣。

疫情期間，台灣送口罩給各國，各國都表示感謝，但他說，載送口罩的中華航空機身寫著「China Airlines」，讓人以為贈送口罩的是China，如果國號不改，台灣無法成為正常國家，所以必須要有台灣憲法。他批評民進黨說兩岸要維持現狀，稱「中華民國台灣」，沒有拿掉「中華民國」。

他擔心民進黨取得政權後，逐漸變成和過去國民黨一樣的「既得利益者」，所有改革都不贊成，他呼籲民進黨千萬不要變成既得利益者，如果真得如此，制定憲法無法靠公投解決，「也許就只有革命」。陳水扁則補充表示「沒有這麼嚴重」。

辜寬敏語重心長的提醒民進黨，不要重蹈國民黨的道路，新憲法的問題不應該扛在他這位97歲老人的肩頭上，而是要扛在少年人的肩頭上，老的人只能盡量做，但台灣將來是少年人的世代，應該要開通台灣的將來。