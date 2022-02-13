國際油價持續攀揚，加上本週於春節方案後恢復浮動油價機制，中油宣布配合行政院再調降汽、柴油貨物稅 並啟動油價平穩雙機制，汽、柴油在各吸收0.5元及1.8元 後，14日凌晨零時起，汽、柴油調漲1.2元及1.5元。

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升29.9元、95無鉛汽油每公升31.4元、98無鉛汽油每公升33.4元、超級柴油每公升27.5元。

受沙烏地阿拉伯調高3月份銷往歐亞美等地區之合約原油官價及俄烏邊境僵局未解等因素影響，導致油價上漲。

中油表示，本週於春節方案後恢復浮動油價機制，並配合行政院自111年2月7日起再次機動調降汽、柴油貨物稅每公升1元及0.5元，調整後之調價指標7D3B週均價上漲2.13美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.076元，國內油價依公式計算漲幅為2.11%。

按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲1.7元及3.3元，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，柴油吸收1.3元。換算後95無鉛汽油每公升31.9元，再啟動油價平穩措施，超出之1.9元經計算25%吸收調幅並四捨五入後，汽、柴油每公升各吸收0.5元。

因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收0.5元及1.8元，國內汽、柴油實際價格每公升各調漲1.2元及1.5元。累計111年至1月底止，中油共吸收4.69億元。