美國警告俄烏戰爭開打在即，美股四大指數嚇趴盡墨，金管會也緊盯兩國事態，根據統計，至2021年12月底統計，台灣金融業在烏俄暴險額達2291.71億元，其中俄羅斯達2090.85億元較多，烏克蘭則為200.86億元，就業別分析則以保險業的1470億元最高。

截至2021年12.月底止，我國銀行對俄國暴險新台幣52億8500萬元；烏克蘭新台幣600萬元；至於，保險業投資俄羅斯與烏克蘭暴險部位依保發中心年月報系統各公司申報資料顯示俄羅斯暴險部分為新臺幣1470億元，烏克蘭部分無投資。

另國人透過投信基金及境外基金持有部位不大，截至去年底，國人透過投信基金及境外基金持有的俄羅斯暴險部位分別為214億元及354億元，各占其基金淨值0.43％與0.91％。透過投信基金及境外基金持有的烏克蘭暴險部位，則分別為50.8億元及150億元，各占其基金淨值0.10％與0.38％。