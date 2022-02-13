稽查人員利用熱顯像儀稽查VOCS逸散。（高市環保局提供／袁庭堯高雄傳真）

國營企業減排、興達電廠減煤、焚化爐減量、加嚴管制措施多管齊下，高市改善空品有成，空氣品質AQI≦100連續2年突破8成。環保局表示，今天1月份空氣品質相較去年同期，空品良率提升7.8％、PM2.5濃度降低12.4％，已顯著改善，民眾陳情也少了7成。

針對固定汙染源，要求興達電廠秋冬季節2部機組負載降至50％，擴大減煤時間30天，並依2021年12月公告《高雄市電力設施加嚴標準》逐步加嚴排放標準。國營企業投入621億元採最佳技術減少污染排放，4座垃圾焚化爐持續減量。成立稽查專案，加強進廠稽查及專家輔導，減少民眾陳情7成。

針對移動汙染源，2021年淘汰大型老舊柴油車淘汰1891輛，數量全國第一。1至4期燃油機車淘汰7萬1515輛，全國第二。今年除持續加速公車電動化，也將推動「第一期空品維護區」（壽山動物園、駁二特區、澄清湖）進出大客車、機車須符合標準，「第二期空品維護區」（高雄港）管制大貨車，降低污染。

針對逸散汙染源，強化營建工地自主管理，減少營建工地污染排放。

環保局表示，2021年空氣品質AQI≦100比率達80.7％，連續兩年突破8成， PM2.5年平均濃度18.5微克／立方米持續朝國家空氣品質標準15微克／立方米邁進。今年將再針對大型工業區及污染源，依照其污染特性及污染排放量，設定不同管制策略和排放量，加強稽查管制，要求工業區及區內廠商於空品不良事件日務必落實污染降載減排工作。

除此之外，高市2021年空品淨化區植樹綠化面積182公頃，居全國之冠，並與水利單位合作改善高屏溪河川裸露地，2021年執行水覆蓋及綠覆蓋等工法改善723公頃裸露地揚塵問題。為加速推動紙錢集中焚燒，將興建2座紙錢專用金爐，小型餐飲攤商餐飲油煙防制設備也會有補助，解決異味問題。