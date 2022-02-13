近日，36氪於多個獨立訊息來源獲知，大陸直播一姐薇婭正在謀求復出，或最晚於今年3月在淘寶重新開播。

據報導，一名業內人士表示，薇婭的店鋪會在淘寶恢復上線，未來仍舊以直播的形式展開工作，帳號名稱和粉絲不會改變。對於薇婭復出的消息，36氪向薇婭所屬電商直播機構謙尋文化求證後，對方對此表示「不清楚」。

據謙尋前員工透露，薇婭於去年12月停播後，其直播團隊也並未解散或者裁員，在放假一周後就恢復了工作，目前暫時服務於其他主播。

儘管業內不少人都聽聞薇婭復出的消息，但大陸政策方面目前並無新的變動。報導援引一名接近浙江稅務機關的業內人士說：第4波對於主播和機構的懲處仍未結束，針對逃稅主播的處罰，目前也並沒有鬆動的跡象。

薇婭逃稅事件要追溯到近兩個月前。2021年12月20日，據新華社報導，杭州市稅務局稽查局對網路主播黃薇（網名：薇婭）涉嫌偷逃稅問題進行了查處。經查明，網路主播黃薇在2019年至2020年期間，通過隱匿個人收入、虛構業務轉換收入性質虛假申報等方式偷逃稅款6.43億元（人民幣，下同），其他少繳稅款0.6億元，依法對黃薇作出稅務行政處理處罰決定，追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計13.41億元。