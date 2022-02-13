明（14日）為西洋情人節，鮮花價格水漲船高。有大陸花店老闆表示，受新冠肺炎疫情和陰雨天氣影響，原產自雲南省昆明市的玫瑰，每束20支價格已飆漲至120元（人民幣，下同，約台幣527元），比往年貴一倍。

來自廣東省東莞市的花店老闆劉小姐，上周五前往大陸最大花卉集散地「廣州市嶺南花卉市場」，趁情人節前補貨。她表示，「玫瑰是一天一個價，前一天頭玫瑰還是85元一束，今天就已經漲到了90元」。有行家更形容，近幾天玫瑰花價如同坐上「宇宙飛船」。

部分花卉攤主分析，由於雲南省玫瑰佔大陸玫瑰鮮切花產量約七成，但今年雲南省昆明市陰雨天氣較多，影響鮮花種植，便導致玫瑰產量下降；再加上臨近節日，鮮花需求量變化快，玫瑰價格也隨之走高。另一方面受疫情影響，花農種植鮮花的數量有所減少，防疫措施也影響鮮花運輸時間，才造成玫瑰供不應求。

有店家預計，今年99朵玫瑰的零售價將超過1000元（約台幣4391元），較去年的約700元升超過四成。不過，不少花卉攤主憂慮節日氣氛低迷和銷情不佳，均選擇謹慎入貨。