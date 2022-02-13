新北市長侯友宜今（13日）上午視察輔仁大學附設醫院急診室緊急救護專用便道。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（13日）上午視察輔仁大學附設醫院急診室緊急救護專用便道。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（13日）上午視察輔仁大學附設醫院急診室緊急救護專用便道。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（13日）上午視察輔仁大學附設醫院急診室緊急救護專用便道。（葉書宏攝）

輔仁醫院救命之道完工 每趟救護車節省6分鐘

新北市長侯友宜今（13日）上午視察輔仁大學附設醫院急診室緊急救護專用便道，侯表示，輔仁醫院沒有一條救命之道，救護車進來後巷弄狹小、耽誤救援時間，這次快速開闢8米長達100公尺的救命之道，可以讓每趟救護車節省6分鐘。

侯友宜今（13日）上午10時許由立委洪孟楷、地政局長康秋桂、副發言人戴湘儀陪同視察輔仁大學附設醫院急診室緊急救護專用便道。

侯友宜表示，塭仔圳市地重劃等了50年，從去年開始施作，第一個最重要的，重劃過程當中就是要讓塭仔圳400公頃的中心點，輔仁醫院、輔仁大學能夠快速地解決他們迫切的問題。

輔仁大學有積淹水問題，所以要廣設滯洪池、排水溝，輔仁醫院更嚴重，沒有一條救命之道，往往救護車進來要走到巷弄狹小，耽誤救援時間，這次快速開闢8米長達100公尺的救命之道，可以讓每趟的救護車省6分鐘，1年7000趟的救護車往來可以省下1個月時間。

侯友宜強調，可以解決急診室很多腦中風、心血管疾病、重大傷病者，來到輔大可以快速搶救，所以這條救命之道快速地把它完成，未來我們還會規畫一條30米的道路，跟輔仁大學、醫院來做銜接，讓輔大同學們在這裡生活非常便利，也可以讓輔仁大學附設醫院可以發揮救人的最大功能，那同時也把周遭環境整理好，提供2個臨時停車場，讓周遭的輔大師生、醫院以及周遭的市民朋友可以來停車。