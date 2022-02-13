陳吉仲表示，今天來雲林也是和蛋農討論雞屎、雞舍改建問題，聽聽大家的意見，把整個生產流程遇到的問題都拿出來處理，讓蛋雞事業永續經營。（周麗蘭攝）

農委會主委陳吉仲今（13日）應立委劉建國之邀到雲林縣與蛋農座談，但座談過程未開放記者採訪，也未邀請雲林縣政府。開會前陳吉仲對媒體表示，座談會的目的是要讓農民有具體的誘因，在收入比成本高的情形下，趕快恢復雞蛋生產。

陳吉仲表示，這次雞蛋上漲原因有三，一是去年玉米、大豆價格前1年上漲40％，飼料成本增加2、3成，造成畜牧業成本大幅提高；二是禽流感撲殺；三是西部冬天的溫差過大產蛋率下跌，造成每顆雞蛋的單位生產成本提高。

陳吉仲說，上周農委會有提出補助蛋農每顆蛋3元措施，會一直到2月底，3月時看要怎麼做會更好；通路方面每台斤提升2元來調節，讓通路更順暢；行政院也已決議讓玉米、大豆營業稅5％全部取消，穩定飼料價格；蔡總統也指示 平準基金的運作要設立穩定飼料價格。現在天氣開始回暖，雞蛋產量會大幅增加。

他說，今天來雲林也是和蛋農討論雞屎、雞舍改建問題，聽聽大家的意見，把整個生產流程遇到的問題都拿出來處理，讓蛋雞事業永續經營。

雲林縣養雞協會理事長張振寧表示，政府已經釋出善意，希望大家合作共體時艱度過難關。

張振寧說，他認為氣溫回溫產蛋量增加，雞蛋價格兩個月內應該可以回穩，但市場的自由機制一定要保持，不要人為干預太多，如果報價和黑市（小販）差太多就會供需失衡。

雲林縣蛋雞場53場，蛋雞不超過20萬隻，雲林縣府上周曾試著調度縣內雞蛋在雲林良品網站販售，但業者均表示目前供不應求，沒有雞蛋可供應。