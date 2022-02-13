俄烏緊張情勢不斷升高，已經處於開戰的臨界點，使得金融體系所持有的兩國資產部位，尤其是俄羅斯的資產部位，備受關注；對此法人指出，公開資訊觀測站至去年第三季底的統計，持有俄羅斯債券的前五大金控，分別為國泰金282億、富邦金178億、中信金86億、新光金256億、開發金147億，五大金控合計將近千億。

俄羅斯與烏克蘭的緊張形勢升溫，市場關注台灣金融業在烏俄暴險情況。據金管會截至2021年底統計，台灣金融業在烏俄暴險額達2291.71億元，其中俄羅斯達2090.85億元最多，烏克蘭則僅200.86億元。

烏俄戰爭一觸即發，市場預期，若烏俄開戰，恐將讓目前高漲的通膨更加惡化，金管會也表示，將密切關注地緣政治風險。

據金管會到2021年底統計，俄羅斯暴險部分，以保險業投資1470億元最多，國人透過投信基金和境外基金握有俄羅斯暴險部位則分別為214億元及354億元，各占其基金淨值0.43%與0.91%，合計568億元次之，銀行業則是52.85億元。

截至2021年9月底的數據，主要金控俄羅斯曝險如下：

1）國泰金282億

2）富邦金178億

3）中信金86億

4）新光金256億

5）開發金147億

俄羅斯如果攻打烏克蘭，也引發世界各國對俄羅斯也發生的戰爭，俄羅斯的債券就有可能違約！

法人指出，目前在債券市場兩國發生戰爭前，俄羅斯的公債價格應該都早已下跌！

這些壽險公司的損失，因為放在「持有到到期」科目，財務報表完全都沒有反映出來；

此刻台灣保險公司老闆們只能希望美、俄總統熱線，能夠讓俄羅斯繼續走外交途徑協調，避免讓俄羅斯攻打烏克蘭。