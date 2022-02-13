有著「醫界王陽明」封號的賴弘國，2020年結束與女星阿嬌短暫的14個月婚姻，早前爆出跟交往1年的女友Alice求婚成功，即將梅開三度，而女方在慶生趴上的護肚照，被猜測可能已懷孕，昨(2/12)賴弘國出席自家「越美學」醫美診所春酒，席上大方公開將「雙喜臨門」，8月就要當爸爸了。

賴弘國有別以往，跟Alice交往過程非常低調，直到女方在私人IG貼出Cartier鑽戒，甜喊WOO！ Yes,I do.」，表示本打算不婚不生，如今將邁向幸福家庭生活，他們的婚事才曝了光，據《聯合報》報導，賴弘國認了將再婚的同時還將當爸，而曾說過不想再結婚的他，之所以轉念梅開三度，是因為老婆Alice給了他「陪伴」的感覺，讓他再度相信愛情。

外傳Alice是阿聯酋航空的空姐，賴弘國澄清她曾經是，但已離開很久了，目前的工作是在一家上市的科技公司效力，是個科技人才，他也分享兩人的交往過程，兩人是一年多前，透過朋友介紹認識的，當時賴弘國拓展醫美事業，在大陸開了醫美診所，因此經常兩岸飛，之後疫情爆發，他還是得去，來回就隔離過3次以上。

賴弘國為了在大陸的醫美事業，經常當空中飛人，還得奔波於各城市之間，讓他覺得辛苦又寂寞，而Alice不但不離不棄，甚至原本想辭掉工作陪他待在大陸，結果被公司慰留，讓她留職停薪了3個月，她這段時間就陪伴賴弘國待在大陸，讓他大為感動，因此有了定下來的想法。

賴弘國更透露，老婆是政大經濟系高材生，今年30歲，有著一頭長髮，身材高挑，外型神似安心亞，而她個性非常樸實，賴弘國求婚時讓Alice去Cartier選鑽戒，她選了價值5萬的款式，他跟老婆說有50萬的預算，「為什麼不選(貴的)？」，但Alice說簡單的好看，還要他不要浪費錢。

賴弘國透露，老婆目前懷孕3個多月了，預產期在今年的8月17號，他非常開心，「心情很緊張又興奮，是男是女都好」，也笑稱外界都說他結了3次婚，但這回可是他第一次當爸爸，因此他也特別想分享喜悅，自己就是很開心，「希望能獲得大家的祝福」，也因為老婆懷孕的關係，賴弘國今年會待在台灣駐診，好好陪伴孕妻，並迎接第一個孩子出生。