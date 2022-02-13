今認養毛寶貝飼主不僅能獲得動保處特別好禮，也可獲得接雲寺提供免費寵物光明燈。（新北市動保處提供）

新北市動保處今與板橋接雲寺合作，於寺廟廟埕舉辦全國首創的「元宵迎虎爺，毛寶貝點燈保平安」認養活動，在元宵節前夕號召信眾一同來為毛寶貝點光明燈祈福，今認養毛寶貝的飼主能獲得接雲寺提供免費寵物光明燈，截至下午1時，有1貓1犬找到溫暖的家。此外，現場也有不少民眾帶著自家毛寶貝前來鑽平安橋，在虎年年節為寵物集得滿滿祝福及喜氣。

板橋接雲寺為板橋四大古廟之首，主祀觀音佛祖，創建之初乃為迎接清代中和慈雲巖香火，故名為「接雲寺」，建廟百年之久，平時香火鼎盛，每逢年節期間來接雲寺點光明燈和安太歲的信眾非常多。

動保處表示，今舉辦的寵物祈福認養活動，板橋接雲寺免費提供20盞寵物光明燈給予毛寶貝。現場認養出去犬貓，飼主可以免費為毛寶貝點光明燈，許多民眾帶著自家毛寶貝前來注射狂犬病疫苗及植入晶片寵物登記，現場熱鬧滾滾，人潮相當多，在接雲寺人員協助下，特別開放平安橋讓飼主帶著寵物鑽平安橋。

民政局也提供百份新北金虎爺小提燈給參與活動的小朋友，提金虎爺小提燈牽著毛寶貝一同點亮寵物光明燈，為虎年祈來福氣迎好年，藉由接雲寺鎮殿觀世音菩薩的慈悲以及定光古佛收猛虎造福於民加持下，在這次認養活動中為毛寶貝找到圓滿新家。