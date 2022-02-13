2022年台北市長選舉，前國民黨組發會主委張雅屏分析選情，他預估藍委蔣萬安的保底票數為61萬票，民進黨約能取得55萬票，而台北副市長黃珊珊則能拿下30萬票，剩下大約5萬票為游離選民，且還有12萬的首投族，這些年輕人支持大多支持綠營，因此選情恐對蔣萬安不利。

張雅屏9日在臉書發文表示，目前國民黨台北市長選戰最有可能的參選人就是蔣萬安，自己以2018年台北市長選舉來看，認為若以前藍委丁守中的個人特質來看，丁是有機會拿到59萬票的，但實際開票結果拿到57.7萬票，這些許的落差在於台北市長柯文哲還是有現任優勢，以及拿到部分藍軍選票。

針對蔣萬安的選情，張雅屏解析，蔣的優勢在年齡輕，但缺點在從政無首長經驗，票源空間約58.8萬票，若能強力結合各議員的能量則有61萬票的底；而台北市長大約投出的選票為150萬票，民眾黨推黃珊珊的情況下，民進黨的主要票源回流，應能取得55萬票的合理票數，黃珊珊應有柯文哲票源的5成估算約30萬票，若以150萬投票數來看，還有5萬票的游離選民，而且還有約12萬的首投族，若以4成投票率也有將近5萬票。

張雅屏認為，然而首投族會支持綠營的比率依照長期民調來看，應高於8成，因此對蔣萬安來說，最合理的勝選方程式，不是去爭取天邊的彩虹，而是如何讓支持黃珊珊的理性選民做出為最佳選擇，而台北市長自從民選以來，都是魅力型的政治領袖勝出，這也是參選台北市長者要注意的部分。

此外，張雅屏強調，台北市長選舉，絕對是台灣2022選舉重要指標，也是台灣未來發展的重要轉折，到底台灣選民已經徹底進入意識形態模式，還是保有理性選擇的可能，更關係到兩岸的關係走向。