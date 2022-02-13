金融股成為法人短線積極加碼的震盪防禦標的。臺企銀(2834)在升息議題及獲利報喜等題材激勵下，11日在三大法人狂敲4萬9874張帶動下大漲5.19％、收於11.15元，創近19個半月高點。單周上漲8.25％，三大法人合計買超3萬7897張。

由於通膨疑慮增溫，市場認為美國進入升息循環趨勢已成定局，有助金融股提升存放利差，加上股價仍處相對低基期、高殖利率等題材加身，使金融股成為法人虎年開紅盤首周最關愛族群，金融指數單周上漲4.14％，高於加權指數的3.6％。

臺企銀2021年自結合併淨收益241.26億元、年增10.34％，提存前稅前淨利109.99億元、年增16.58％，雙創歷年最佳。稅前淨利57.79億元、年增7.56％，稅後淨利51.26億元、年增7.24％，每股盈餘0.66元，自近7年低點回升。

臺企銀在推展授信業務之際，同步嚴格加強授信品質管控與風險分散，帶動去年資產品質顯著提升，逾放比率續減。截至去年底逾放比0.28％，創歷年新低，放款覆蓋率亦持續提升，去年底提升至422.69％，亦創歷年新高。

臺企銀公告2022年1月提存前稅前淨利10.14億元，月增8.57％、年增達27.18％，配合提存費用月減達8成、年減達7成，使稅前淨利9.08億元，月增近1.35倍、年增達1.04倍，稅後淨利7.5億元，月增達90.07％、年增達1.08倍，雙創近3年高點，每股盈餘0.1元。

展望2022年，臺企銀表示將聚焦優化授信品質、開創多元獲利2大方向，在兼顧風險控管原則下放大放款規模，包括積極爭取聯貸主辦及參貸機會、開拓境外法人外幣授信業務，並提升中小企業放款市占率及整體收益，以達成全年放款成長目標、提升營運績效。