花蓮縣吉安鄉公所獲客家委員會「客庄社區環境營造」專案計畫，在吉安國小風雨球場鋼構頂棚上，建置1朵大的油桐花，目前進度已達一半，預計4月完工，屆時將配合全國中等學校運動會啟用。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮吉安鄉公所獲客家委員會「客庄社區環境營造」專案計畫，在吉安國小風雨球場鋼構頂棚上，建置1朵大的油桐花，象徵學子綿延不絕的綻放與成長，及社區客庄文化永續流傳，去年9月開工，經工程單位趕工，目前進度已達一半，預計4月完工，屆時周邊環境與景觀整合工程，也將配合4月將在花蓮舉辦的全國中等學校運動會啟用。

吉安鄉公所在客委會支持下，與吉安國小合作，共同執行「吉安客庄社區環境營造-禾埕專案計畫」，以客家桐花作為主要設計元素，將校內的風雨球場鋼構頂棚設計成一朵大桐花，完工後白天是學生運動、展演的場地，夜間及假日則提供居民休閒多元活化利用，從去年9月開工後，目前工程進度已逾50％。

吉安鄉長游淑貞指出，在中央、縣、鄉協力下，獲中央與縣政府分別補助2970萬元和363萬元，總執行經費達3683萬元，工程內容包含風雨球場、廁所、展演舞台、看台座椅、停車場設施及綠美化工程，同時在鄰近住家區域加裝格柵牆，整體工程預定於4月底完工。

由於全國中等學校運動會4月16至21日將在花蓮舉行，屆時除使用田徑場、網球場等縣立場館，還會使用到各校場地，因此吉安鄉鄉公所決定，專案計畫的附屬設施，包含廁所等，將配合啟用，盼能於期間提供參賽選手與觀賽民眾使用，後續工程則不定期視察，要求建設品質做到最好。

游淑貞說，吉安客庄油桐花的美，將盛開於校園及社區中，其中，校園的桐花代表吉安學子綿延不絕的綻放與成長，社區則象徵吉安客庄的文化故事永續流傳，共同展現「校園社區化、社區校園化」的核心價值。