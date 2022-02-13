臺南市黃金海岸方舟去年剛重新裝修開幕，吸引不少遊客駐足，13日上午在停車場發生首件輕生不幸，王姓男子疑似情緒低落開車出門，傳訊息給女友透露輕生，女友通知王家人報案，警方上午11時10分找到該車，通報救護人員發現男子已在車內氣絕身亡。

黃金海岸方舟原名為「船屋」，營運超過20年，去年重新翻新後開幕，新建築擁有大片玻璃窗景與夕陽光影，成為情侶約會景點，臺南市觀旅局陸續舉辦活動，打響方舟名氣。

36歲王姓男子原本從事生前契約行業，因為收入不好，轉行為多元計程車司機，卻一直有情緒低落問題。他13日突然從南區家中開車出門，傳訊息給女友透露輕生念頭，女友轉告王男父親，王父隨即報案。

警方利用車便系統，以車牌號碼定位尋找，11時許在黃金海岸方舟北邊停車場找到王男車輛，附近民眾稱該車上午9時之前已停靠該處。

警方通知救護人員到場進入車內查看，王男已無生命跡象，並已出現屍斑，初判死者上午8時許開車到場時，立刻在車內輕生。周圍趕緊拉起黃色封鎖線，通知家人到場，家人表示死者長期有情緒問題，但不知突然輕生原因。

警方表示，黃金海岸方舟去年重啟以來，遊客陸續增加，這是重啟後首件停車場輕生案，13日正逢假日，警方處理案件時，仍有遊客進出，還有大學生偕伴到海邊拍畢業照，未察覺已發生命案。

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