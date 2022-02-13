花蓮原住民聯合豐年節是花蓮最具指標性的原住民樂舞文化活動，往年暑期均能吸引上萬遊客前往體驗原住民族的熱情與活力，今年預計於7月舉辦，花蓮縣政府正如火如荼準備外，並依往年慣例，辦理大會舞歌曲徵選，此次也祭出獎金3萬元，鼓勵縣民創作、推薦，讓原住民音樂響遍全世界。

原住民聯合豐年節迄今已邁入22年，每年夏天總是吸引各地遊客湧入，儼然已成縣內夏季熱門活動之一，3天3夜的原民樂舞文化展演，呈現花蓮6大原住民族群的傳統歌舞，及結合現代科技的創意樂舞，其中，大會舞更是歷年活動的高潮，在網路上也有極高的點閱率，不時也會在各縣市流行表演節目看見，即能呈現原住民族歌謠、肢體、舞蹈與文化祭儀的精髓。

往年大會舞的歌曲，均是透過徵選再編織而成，原民處長陳建村表示，歌曲徵選主要是希望尋找具輕快、簡單及易學等特性的音樂，供大會舞進行編舞，適合所有人學習，且透過歌曲徵選，亦能廣邀對原住民音樂有興趣者一同推薦、創作，讓原住民音樂傳揚出去。

縣府今年也持續辦理歌曲徵選，陳建村表示，歡迎設籍花蓮縣的縣民報名推薦，收件期間即日起至25日下午5時止，一律以郵寄方式，寄至指定地點，以郵戳為憑，徵選詳情，則可上花蓮縣政府原住民行政處網站查詢。

「人生中一定要體驗的原住民族聯合豐年節就在花蓮」，縣長徐榛蔚表示，花蓮是國際觀光都會城市，承載原住民族文化傳承使命，南島語系發源地在台灣，而台灣擁有最多原住民族的城市就在花蓮。

徐榛蔚說，而原住民大會舞歌曲徵選活動，也正式替7月22至24的豐年節盛會預做準備，屆時歡迎大家遠離都市塵囂的疲憊，到花蓮大口深呼吸，走進部落認識原民文化。