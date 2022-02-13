【LIVE直播】本土疫情延燒新竹、苗栗 指揮中心最新回應｜2022.02.13

本土疫情持續延燒，今天本土個案新增12例，境外新增40例。其中高雄砂石場最嚴重，再度新增7人，至今累積34人確診，且其中有家族親人中，有兩個住在新北的外孫，分別就讀國中、國小，今天宣布，明天兩校全校停課。另外就讀新北另外樹林嘉聯益電子廠新增3人、防疫旅館案新增1例、新北新增1例感染源不明案。

高雄砂石場群聚案案持續擴大，今天新增7名染疫者，分別為2名診所接處者，5名員家人，過年曾到苗栗聚餐，這起群聚至今累計已34人確診。

嘉聯益新北樹林廠日前爆發移工COVID-19群聚疫情，今天又增加3名陽性個案，這起群聚與桃園機場、亞旭電腦相同病毒序列，可能是移工跨廠接觸染疫。這起群聚至今累積18人確診。

而昨新增1起境外移入爸爸（案19521）與2名同住家人（案19623、19624）確診，其中爸爸1月23日從大陸入境，實施A方案（14+0）期滿後，傳染給同住的2個小孩，日前太太檢驗為陰性，爸爸本身曾接種3劑智飛疫苗，今天該名媽媽也確診，為陰轉陽個案。

另外新增1例新北不明個案，為一名設計師，住在新北，但他有高雄、雙北、台中旅遊史，過年都在高雄，恢復上班後，回到雙北也有去新竹，2月12喉嚨痛就醫採檢確診，Ct16。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，案19665為新北市一名設計師，平常會騎車、搭捷運到各工地監工，2月12日出現喉嚨痛症狀，因為他曾到高雄過年，2月5日回到台北，感染源待釐清。

另外，汐止手搖飲案案19492的病毒序列出爐，發現他和雙北房仲案一致。和目前仍很活躍的高雄港序列不同。