北市1名女子小芳（化名）前年8月與一票友人到夜店狂歡，喝到爛醉自行離開後等男友來接，直接睡倒路邊後被4名認識的友人帶回家中，其中2男輪番性侵她，她在睡夢中還以為是男友，並配合地發出呻吟，不料醒來後卻發現房內有4名男子，法院認定她體內有其中2男的DNA，分別輕判1年8月，可上訴。

判決書指出，小芳前年8月23日與潘姓友人到北市信義區的夜店狂歡，潘男還找來鍾男、巫男、林男等人，小芳喝到凌晨離開後坐在路邊等男友接送，卻直接醉倒路邊，被潘男一夥人發現後帶回家裡「休息」，因此被巫男、林男輪番性侵，她在睡夢中雖有感覺私密處遭侵入，竟以為是男友與她交歡，不時還發生呻吟。

等到小芳稍微酒醒後，她才驚覺身旁的不是男友，是當初在夜店的男子，還不只1位，但她當下不敵對方力氣，只能任對方擺佈，事後再向房內4人提告；巫男向檢方否認犯行，而林男則稱酒後無法勃起，另外2男則分別說熟睡與早已離開，檢方事後在小芳身上驗出巫男、林男DNA，依法起訴，另外2人則不起訴。

法官審酌巫男、林男因酒後失慮，見小芳酒醉無法反抗，竟無法克制一己的私慾，應予非難，但考量2人並無前科，審理期間坦承犯行，尋求機會彌補被害人的創傷，雖然最後未獲得女子諒解，但可見2人已有悔意，因此依《刑法》59條規定減輕其刑，2人各輕判1年8月，全案可上訴。